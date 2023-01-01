روسيا: إسقاط 3 طائرات مسيرة بالقرب من فورونيج بجنوب البلاد

أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج بجنوب روسيا، مساء يوم الخميس.

وقال جوسيف عبر قناته على تطبيق تليجرام: "في اليوم السابق، قامت قوات الدفاع الجوي بتحديد وتدمير ثلاث طائرات مسيرة ر في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج. لم تسجل وفيات أو إصابات أو أضرار. أنا أتابع الوضع بشكل شخصي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأفادت بلدية فورونيج في ساعات الليل المتأخرة من يوم الخميس بأن الوضع في المدينة هادئ.

وكما أشارت البلدية إلى عدم تسجيل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ.