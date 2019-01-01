صحة جنوب سيناء: حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب

شنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء صحي أمن لمواطني المحافظة وزوارها.

قال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة قامت بالمرور على 30 منشأة لتداول الأغذية والمشروبات، وأسفرت عن تحرير 56 محضرًا متنوعًا، بواقع 27 محضر نظافة، و26 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، و3 محاضر ضبط لكمية أغذية بلغ وزنها 805 كيلوجرامات ومشروبات بواقع 175 لتر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي يصل إلى نحو طن أغذية ومشروبات منتهية الصلاحيــة.

وأوضح، في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الحملة إعدام 162 كيلو لأغذية، و52 لتر مشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير بالخواص الطبيعية، بواقع ربع طن أغذية ومشروبات.

وأكد استمرار حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.