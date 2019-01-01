عرض تركي لضم محمد شريف من الأهلي

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق وجود عرض من أحد الأندية التركية لضم محمد شريف، لاعب النادي الأهلي.

وأوضح شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس أن الأهلي وصله عرضًا من نادي فاتح قراجمرك التركي، للتعاقد مع محمد شريف في الصيف الجاري.

واستعرض شوبير نسخة من الخطاب الذي وصل للأهلي في الأيام الماضية بشأن التعاقد مع محمد شريف، وانضمامه لصفوف فاتح قراجمرك التركي.

وظهر في الخطاب، وجود تساؤلات من نادي فاتح قراجمرك لإدارة الأهلي، حول مطالبهم المادية للاستغناء عن محمد شريف، هداف الفريق في الدوري العام.

يُذكر أن محمد شريف هو أحد هدافي الأهلي في مباريات القمة أمام الزمالك على مدار التاريخ برصيد 7 أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكة وتوتو.

وكان فريق فاتح قراجمرك قد احتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي الموسم الماضي، برصيد 51 نقطة.