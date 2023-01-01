بدء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج غدا

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أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، بداية من غد السبت 15 يوليو، وتستمر حتى 25 يوليو الجاري، وفقا للخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أنه على الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي www.tansik.egypt.gov.eg، والتي تتم إلكترونيا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها، مضيفا أن الاختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية تشمل:

أولا: اختبارات الكشف الطبي المبدئي على القلب للتأكد من سلامة الأجهزة الوظيفية الداخلية لممارسة النشاط.

ثانيا: قياس الطول والوزن لطالب ومدى مناسبته للمقاييس الموضوعة بحيث ألا يقل الطول عن 165 للطلاب و155 للطالبات.

ثالثا: اختبار القوام من خلال التأكد من عدم وجود تشوهات قوامية تعيق الطالب من ممارسة الأنشطة وتعليم المهارات والأداء بشكل صحيح.

رابعا: اختبارات اللياقة البدنية لقياس الكفاءة البدنية للطلاب المتقدمين، من خلال حصول الطالب على درجات محددة من اختبارات بدنية محددة من لجنة قطاع التربية الرياضية ومقننة بدرجات، وتتم الاختبارات البدنية تحت إشراف أساتذة متخصصين في التربية الرياضية.

خامسا: الاختبارات المهارية لقياس مدى المهارة التي يتميز بها الطالب في الألعاب الجماعية والفردية.

سادسا: الاختبارات الشخصية للتأكد من السلامة اللغوية في خروج الألفاظ وكذلك الثبات الانفعالي للطالب وبعض سمات الشخصية.

سابعا: بعد اجتياز الطالب لهذه الاختبارات يتم عرضه علي الكمسيون الطبي العام.

وتشترط كلية التربية الرياضية على الطالب أن يكون حاضرا لاختبارات القدرات بملابس رياضية عبارة عن: (للبنين): تي شيرت بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، و(للفتيات): بنطلون تدريب، تي شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.