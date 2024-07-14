أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف. بي .آى" أن مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يدعي توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أفاد في وقت سابق اليوم الأحد، أنه "يقترب من تحديد هوية" الشخص الذي يشتبه في إطلاقه النار على ترامب، خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وقال المسئول في مكتب "إف بي آي"، كيفن روجيك، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نقترب من تحديد هوية" المُشتبه في إطلاق النار، مؤكدا أن ما حدث كان "محاولة لاغتيال" ترامب، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وكان مراسل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قد قال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلا عن مصادر لم يكشف عنها، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "حدد هوية" الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار.

وأضاف المراسل أن المتهم، الذي لقي حتفه، "بلغ من العمر 20 عاما، وهو من ولاية بنسلفانيا".

من جانبها، نقلت قناة "إيه بي سي 7"، عن مسئولين قولهم، إنه "يتم إجراء اختبار الحمض النووي" لتحديد هوية المشبه به، لأنه "لم تكن بحوزته بطاقة هوية".