وزير الإسكان: الاستثمارات الحكومية بالعلمين الجديدة تبلغ 250 مليار جنيه

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ما يحدث على أرض مدينة العلمين الجديدة كإحدى مدن الجيل الرابع هو إنجاز بكل المقاييس.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الأحد، أن المدينة قبل خمس سنوات كانت عبارة عن حقل ألغام، ولم تكن هناك أي ملامح لأي تنمية عمرانية.

وأوضح الشربيني، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة وفريدة في العلمين الجديدة، ما يستدعي شعورا بالفخر لكل من شارك فيه.

ولفت إلى أن العلمين الجديدة تخاطب كل فئات المجتمع، مثل الإسكان الاجتماعي المميز وسكن كل المصريين ومشروع مزارين ووحدات الداون تاون وكذلك الأبراج فضلا عن الحي اللاتيني.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الاستثمارات الحكومية تبلغ 250 مليار جنيه في مشروعات مختلفة، موضحا أن المدينة تشهد شراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تزيد عن 100 مليار جنيه سواء في المشروعات السكانية أو المشروعات الخدمية أو المنطقة الصناعية.

ونوه بأن هناك أكثر من محور للشراكة مثل تملك الأراضي حيث يمكن لأي مستثمر التقدم لحجز قطعة أرض بغض النظر عن نشاطها داخل مدينة العلمين، وفقا للضوابط الموضوعة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأفاد بأن هناك نظاما آخر يقوم على دخول وزارة الإسكان كشريك بقيمة الأرض، مقابل حصة عينية يتم الاتفاق عليها في أي مشروع من المشروعات.