إصابة 400 فلسطيني واستشهاد 141 آخرين في غزة خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ282 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 141 شهيدًا و400 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و584 شهيدًا و88 ألفًا و881 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف منزل يعود لعائلة حجي في محيط ملعب اليرموك بمدينة غزة، ونقلوا الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضاف أنه تم انتشال جثامين 7 شهداء ونقل 7 إصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو يوسف في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وتابع أن الطواقم انتشلت أيضا جثامين 3 شهداء ونقلت 20 إصابة من برج سكني لعائلة الحداد في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة بعد استهدافه من قبل طيران الاحتلال الحربي.

كما نقلت الطواقم الطبية 5 إصابات جراء غارة لطائرات الاحتلال استهدفت منزلًا لعائلة شراب في حي السلام جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة طومان في منطقة أبو مهادي بالنصيرات ونقلته الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات