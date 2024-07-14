قطر تدين محاولة اغتيال ترامب وتؤكد موقفها الرافض للعنف والأعمال الإجرامية

أدانت دولة قطر محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب، التي وقعت في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، كما عبرت عن تمنياتها له بموفور الصحة والأمان.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، شددت الوزارة في هذا السياق على ضرورة انتهاج الحوار والوسائل السلمية وتجنب العنف السياسي والكراهية لتجاوز الخلافات على المستويات كافة، معربة عن تعازيها لذوي الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.



