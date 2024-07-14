 سوريا: تمادي إسرائيل في الاعتداء على أراضينا ينذر بتداعيات يصعب السيطرة عليها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: تمادي إسرائيل في الاعتداء على أراضينا ينذر بتداعيات يصعب السيطرة عليها

وكالات
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 7:13 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 7:13 م

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية وغيرها من دول المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الخارجية بيانها الذي قالت فيه، إن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية وعلى دول المنطقة ينذر بجرها إلى تصعيد خطير سيؤدي إلى تداعيات يصعب السيطرة عليها وعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وحذر البيان من أن استمرار الصمت الدولي حيال ذلك، سيقوض قدرة المنظومة الأممية على مواجهة هذه الانتهاكات لميثاقها وشرعتها الدولية.

وأوضحت الوزارة أنّ بيانها جاء ردا على عدوان جوي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل.

واستهدف الاحتلال عددا من المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية السورية، وأحد الأبنية السكنية في حي كفر سوسة في دمشق، ما أدى إلى مقتل عسكري سوري وإصابة ثلاثة آخرين والتسبب بأضرار مادية جسيمة لحقت بالأبنية السكنية والبنى التحتية.


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