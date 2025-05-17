الرئيس العراقي: نرفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف أو مسمى

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إن الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي المحتلة يتعرض منذ عام ونصف لإبادة جماعية ممنهجة، تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.

وأدان خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بأشد العبارات، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكد موقف العراق في نيل الشعب الفلسطيني حقوقه على كامل ترابه الوطني، ورفضه كل محاولات التهجير تحت أي ظرف أو مسمى.

وأشار إلى حرص العراق على الأمن والاستقرار في الدول العربية الشقيقة، مضيفًا: «لا يمكن تجزئة أمننا المشترك، ونرفض أي تدخل خارجي يهدد أمن دولنا وشعوبها ويمس سيادتها».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.