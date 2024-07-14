شهيدان في قصف للاحتلال بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

استشهد فلسطينيان، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف محيط معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال قصفت محيط معبر رفح البري، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

ومنذ 7 مايو الماضي، تسيطر إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وسط تعطيل إدخال المساعدات الغذائية للقطاع.

ويعد معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد بين مصر وقطاع غزة ويمر من خلاله المساعدات والأفراد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,443 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88,481 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.