أجرى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الأحد، جولة بين عمال غير منظمين داخل مكان تجمعهم في منطقة صينية أرابيلا بالتجمع الخامس، أثناء انتظارهم للعمل اليومي في مجالات مختلفة، خاصة البناء والتشييد.

واستمع الوزير إلى مطالبهم، وأكد لهم على توجيهاته إلى مديريات عمل محافظات القاهرة الكبرى بالنزول إلى هذه التجمعات التي يتمركز فيها هذا النوع من العمال، للحصر وبحث كافة الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم.

وأوضح الوزير – بحسب بيان صحفي – اليوم، أن القيادة السياسية تولت الاهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين، والتعرف على مطالبهم، والاستجابة، وتقديم كافة الخدمات والحياة الكريمة لهم.