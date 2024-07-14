رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية خريجي كلية الهندسة بشبرا

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعميد كلية الهندسة السابق، احتفالية كلية الهندسة بشبرا بمناسبة تخريج الدفعة الجديدة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من نواب رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور جمال عبد العزيز، القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، وأساتذة الكلية والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

وفي بداية كلمته، وجه الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للحضور بمناسبة تخرجهم، مشيدًا بجهود أولياء الأمور نحو تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تطوير المنظومة التعليمية باستمرار من خلال تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل، وتعزيز الشراكات مع أبرز الجامعات العالمية. كما أشار إلى أن كلية الهندسة بشبرا ساهمت في رفع تصنيف الجامعة لتصبح من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في مجال الهندسة.

وألقى محافظ دمياط كلمة شدد خلالها على سعادته بحضوره في حفل تخريج طلاب كلية الهندسة، وقدم التحية والشكر لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور على جهودهم ودعمهم لتحقيق نجاح أبنائهم في التعليم العالي.

من جانبه، أكد الدكتور جمال عبد العزيز، القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا، أن الكلية وطلابها يتميزون دائمًا بالاجتهاد والمثابرة وحب العمل التطوعي والبناء، مقدمًا النصائح اللازمة للطلاب لتحقيق نجاح مستدام في حياتهم المهنية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم رؤساء الأقسام ومنسقي البرامج الدراسية، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل على مختلف أقسام الكلية ومنحهم درع التميز تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة.