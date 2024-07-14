زعيم المعارضة الألمانية يطالب بتزويد أوكرانيا بمقاتلات

دعا زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس إلى تقديم دعم أكبر لأوكرانيا في حربها مع روسيا بما في ذلك من خلال تزويدها بطائرات مقاتلة.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) ، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطى وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعى البافاري.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال ميرتس اليوم الأحد:" يبدو لي من المعقول إلى حد ما أن نساعد أوكرانيا الآن على الأقل من أجل استعادة السيادة على مجالها الجوي.

لأن هذه الهجمات الصاروخية (الروسية) التي تحدث الآن بأعداد متزايدة على البنية التحتية وعلى إمدادات الكهرباء والمياه والمستشفيات ودور رعاية المسنين، لا يمكن السيطرة عليها من البر وحده. ولهذا السبب، فإن تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو أمر تم الاتفاق عليه بالفعل في العديد من دول العالم، بما في ذلك في أوروبا.

يجب علينا كألمان ألا نتخلف عن الركب." وتعتزم دول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تسريع تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة غربية حيث أعلنت الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك يوم الثلاثاء الماضي في بيان مشترك على هامش قمة الناتو في واشنطن أن نقل طائرات"إف-16" جارٍ بالفعل. وبالتالي، يمكن استخدام الطائرات هذا الصيف للتصدي للحرب الروسية.

وتتعلق هذه الخطوة بطائرات "إف-16" أمريكية الصنع ستقدمها الدنمارك وهولندا لأوكرانيا.

كانت هناك مناقشات في العام الماضي حول ما إذا كان من الممكن أن تشارك ألمانيا في تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة؛ وكان خبراء نوهوا إلى أن أسطول طائرات تورنادو التابع لسلاح الجو الألماني تقادم وأن تشغيل طائرات يوروفايتر معقد للغاية.

يشار إلى أن ألمانيا لا تمتلك طائرات مقاتلة طراز "إف 16".