 زعيم المعارضة الألمانية يطالب بتزويد أوكرانيا بمقاتلات - بوابة الشروق
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زعيم المعارضة الألمانية يطالب بتزويد أوكرانيا بمقاتلات

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 7:56 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 7:56 م

 

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