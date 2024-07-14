بدء فعاليات ورشة تدريبية لتعزيز كفاءة موظفي ملفات التصالح بالمراكز التكنولوجية

أشرف اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، على بدء فعاليات ورشة عمل لتدريب ورفع كفاءة العاملين بمنظومة ملفات التصالح وتحديثات العمل ومواجهة المعوقات.

يأتي ذلك بحضور المهندس أشرف مرزوق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وداليا فيض الله مدير البوابة الإليكترونية والمشرف على المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة.

وتابع السكرتير العام فعاليات الورشة التدريبية التي يجري تنفيذها على مدار يومي الأحد والاثنين 14، 15 يوليو، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف تعزيز قدرات مديري المراكز التكنولوجية والمسئولين عن ملفات التصالح وأملاك الدولة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التدريبية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح.

وخلال التدريب تم مناقشة استفسارات وتساؤلات العاملين والتي تضمنت تحديثات شهادات البيانات والتعامل مع الأعطال البسيطة الطارئة على أجهزة التابلت، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة التحديات التقنية والإدارية التي قد تواجه عملية التصالح وتحديث المعاملات وإدخال البيانات الخاصة بها.