أنقذوا الأطفال تدعو حكومة بريطانيا لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

نددت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية باستمرار الحكومة البريطانية ببيع الأسلحة لإسرائيل، ودعتها إلى التعليق الفوري لجميع شحنات الأسلحة المرسلة إليها.

وذكرت المنظمة البريطانية في بيان على منصة "إكس" الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الفلسطينيين أمس الأحد وهم ينتظرون الحصول على الماء أسفرت عن مقتل 6 أطفال.

وأوضحت أن الشعب البريطاني لن يصمت حيال استمرار حكومته في نقل السلاح والتواطؤ مع إسرائيل.

وأضافت: "على الحكومة البريطانية تعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، بما في ذلك أجزاء مقاتلات إف-35 التي تستخدم في قتل الأطفال وتشويههم".

وأمس الأحد قتلت إسرائيل 120 فلسطينيا بينهم أطفال كانوا ينتظرون الحصول على مياه، وأصابت 557 آخرين، وفق وزارة الصحة بقطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ 21 شهرا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، إن إسرائيل تشن حرب تعطيش ممنهجة ارتكبت خلالها 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه أسفرت عن استشهاد أكثر من 700 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ مارس الماضي حذرت بلديات بقطاع غزة من أزمة مياه كارثية جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار القليلة العاملة وجراء التدمير المتعمد للبنى التحتية للمياه.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.