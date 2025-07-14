جيش الاحتلال: أكثر من 100 هجوم على مواقع مختلفة في غزة خلال الساعات الماضية

شن سلاح الجو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية أكثر من 100 هجوم على أهداف للمقاومة في مختلف أنحاء قطاع غزة، شملت مبانٍ عسكرية، مستودعات أسلحة، ومسارات أنفاق تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال بيان، إنهم مستمرون في توسيع وتعميق ضرباتهم ضد ما وصفها بـ"التنظيمات المسلحة" في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح البيان أن "قوات القيادة الجنوبية واصلت العمل المكثف ضد هذه التنظيمات، حيث قامت فرقتا 162 و99 بشن عمليات في شمال القطاع أسفرت عن القضاء على عناصر مسلحة وتدمير بنى تحتية فوق وتحت الأرض"، بحسب قوله.

وخلال أنشطة لواء "جفعاتي" في بيت حانون، عثرت القوات ودمرت "وسائل قتالية بالإضافة إلى مسار نفق تحت الأرض. كما تمكنت قوات اللواء 99 من توجيه ضربات جوية دقيقة قضت على خلية مسلحة قامت بزرع عبوات ناسفة على الطرقات".

وفي منطقة جباليا، زعم البيان أن القوات "تمكنت من القضاء على عناصر مسلحة وتدمير بنى تحتية مرتبطة بها، حيث رصدت القوات مسلحين اثنين بالقرب من منطقة العمليات وقامت بالقضاء عليهما".

أما في منطقة الدرج والتفاح، "فقد دمرت القوات عدة بنى تحتية مسلحة وقضت على مسلحين، فيما واصلت قوات الفرقة 98 عملياتها في مناطق الشجاعية والزيتون، مستهدفة بنى تحتية كانت تستخدمها عناصر من حماس والجهاد الإسلامي"، بحسب بيان جيش الاحتلال.



