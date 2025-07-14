وزراء التجارة الأوروبيون يلتقون بعد إعلان ترامب تعريفة جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي

يلتقي وزراء التجارة الأوروبيون في بروكسل، اليوم الإثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن تعريفة جمركية بنسبة 30 % على الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري في العالم. وسوف يكون للقرار الأمريكي تداعيات على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن للصحفيين قبل الاجتماع "يجب ألا نفرض تدابير مضادة في هذه المرحلة ولكن يجب أن نستعد لأن نكون جاهزين لاستخدام كل الوسائل المتاحة.. وبالتالي نريد اتفاقا ولكن هناك مثل قول قديم يقول: إذا كانت تريد السلام فيجب أن تستعد للحرب".

ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية التي فُرضت أيضا على المكسيك، حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ويمكن أن تسفر عن ارتفاع أسعار كل شيء من الجبن الفرنسي والمنتجات الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونية الألمانية والمنتجات الصيدلانية الإسبانية، وزعزعة استقرار الاقتصادات من البرتغال إلى النرويج.

ومن ناحية أخرى قررت بروكسل تعليق الرسوم الانتقامية على السلع الأمريكية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، على أمل التوصل لاتفاق تجاري مع إدارة ترامب بحلول نهاية الشهر.