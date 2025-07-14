ارتفاع الإقراض المصرفي في الصين بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الاثنين، تجاوز القروض المصرفية في الصين خلال الشهر الماضي لتوقعات المحللين.

وبحسب بيانات بنك الشعب "المركزي" الصيني، وصل إجمالي القروض الجديدة التي قدمتها البنوك في الصين خلال يونيو إلى 2.24 تريليون يوان، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.96 تريليون يون مقابل 620 مليار يوان خلال مايو.

في الوقت نفسه وصل إجمالي القروض المقومة باليوان خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 12.92 تريليون يوان.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الصيني غدا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتستهدف بكين تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5% خلال العام الحالي ككل.