ينطلق معرض "ممشى القطط" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، يوم الخميس المُقبل الموافق 17 يوليو الجاري. وتعرض اللوحات على منصة "أرتمو" الألمانية العالمية للفنون التشكيلية المعاصرة، ضمن أعمال فنية أخرى.

يُعد هذا المعرض الثاني ضمن سلسلة معارض تطلقها الفنانة هذا الشهر، والتي تجمع بين الفن التشكيلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في ريادة فنية تواكب أحدث التكنولوجيات ولم يتم عرضها في معارض الفن التشكيلي في مصر والعالم العربي من قبل.

وتقول الفنانة وفاء ياديس إن فكرة المعرض تقوم على تحويل اللوحات الأصلية المرسومة يدويًا بتقنيات فنية متنوعة إلى قاعدة انطلاق لتكنيك "ممشى عرض الأزياء" المعروف باسم Catwalk. حيث تتحول الشخصية المرسومة في اللوحة إلى عارضة أزياء تقوم من الصورة في "مشية القطة" لتعرض موديل الفستان الذي ترتديه في اللوحة الأصلية.

وتجمع هذه التجربة الفنية المتعددة، بين عرض اللوحة الأصلية وتحريك الشخصية المرسومة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إدخال تكنيك عروض الأزياء ليكتمل الإبداع الإنساني بتقنية التحويل والعرض المتحرك لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتضيف ياديس إن هذا الابتكار الفني، الذي يخلق عنصر الدهشة والمتعة للمشاهد عن طريق لوحات فنية تشكيلية وإضافة الحركة للثابت وخلق عرض أزياء متكامل، يمثل إضافة فنية غير مسبوقة تقدمها باسم مصر للعالم كله.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هي خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين. عملت في مجال التصميم والرسوم المتحركة، وهي عميد المعهد الدولي لعلوم الميتافيزيقا بأنقرة.