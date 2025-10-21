الأردن يستقبل أكثر من 117 ألف برميل نفط من العراق

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 117 ألفا و182 برميلًا من النفط الخام العراقي، من 11 حتى 19 الشهر الحالي، استكمالًا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 سبتمبر الماضي.

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، إذ جرى استئناف التحميل بتاريخ الخامس من الشهر الحالي ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباءالأردنية (بترا)، إن المباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها بتاريخ 26 يونيو الماضي، وبالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.