وجه الحارس الألماني الأسطوري، ينس ليمان، رسالة تهنئة وإشادة خاصة إلى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بعد أدائه الاستثنائي في البطولة الأخيرة، معبراً عن إعجابه الكبير بالمستويات الكبيرة التي قدمها.

وقال ليمان في رسالته الموجهة لشوبير عبر برنامج هنا المونديال: "مرحباً مصطفى.. أهنئك على أدائك الخيالي الرائع؛ لقد شاهدت لك العديد من التصديات المذهلة التي كان من الممتع حقاً مشاهدتها، ربما ورثت هذه الموهبة الكبيرة عن والدك الذي كان حارساً تاريخياً وعظيماً لمنتخب مصر".

وأضاف الحارس الألماني السابق: "لقد نجحتم في الوصول إلى دور الـ16 وللأسف لم تتأهلوا لربع النهائي، لكن انظر إلينا نحن الألمان، لم نصل حتى إلى هذا الدور لقد تفوقت علينا، مصر أصبحت بلداً كبيراً جداً في كرة القدم، وفي المرة القادمة سيكون عليكم تقديم الأفضل لأن التطور والتقدم هو الهدف دائماً في الحياة".

واختتم ليمان إشادته قائلاً: "كما قلت لك، لقد كنت جزءاً رائعاً من فريق عظيم يضم نجوماً كباراً، ولكنك في تلك البطولة كنت بمثابة 'سوبر ستار' وبطلاً خارقاً بنفسك.. تهانينا لمصر على هذا الأداء الخيالي".