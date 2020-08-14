 خالد سليم: لا أفضل دخول ابنتي مجال الغناء رغم موهبتها - بوابة الشروق
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خالد سليم: لا أفضل دخول ابنتي مجال الغناء رغم موهبتها

خالد سليم
خالد سليم
إيمان محمود
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 3:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 3:07 ص

قال الفنان خالد سليم إن ابنته الكبرى خديجة لديها موهبة الغناء وتمتلك صوت قوي، لافتا إلى أنه يساعدها في الغناء حيث يقوم بالعزف على آلة العود وهي تغني معه.

وأكد سليم خلال لقائه ببرنامج لايت شو المذاع عبر قناة الحياة، إنه لا يفضل دخول ابنته مجال الغناء حتى لا تواجه أي مشقة أو انتقادات مثلما حدث معه، لكن في حالة تمسكها بذلك سيكون بالتأكيد داعما لها، كما تحدث عن دعم زوجته خيرية الدائم له.

يذكر أن الفنان خالد سليم، انتهى مؤخرا من تصوير الموسم الجديد من برنامج "قعدة رجالة" في بيروت، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركه تقديم البرنامج، كل من نيقولا معوض وقيس الشيخ نجيب، وإخراج هيثم عزو.

خالد سليم : لا احبذ دخول بنتي مجال الغناء.. ولكن احترم رغبتها

خالد سليم : لا احبذ دخول بنتي مجال الغناء.. ولكن احترم رغبتها #لايت_شو #lite_show #قناة_الحياة

تم النشر بواسطة ‏‎Alhayah TV‎‏ في الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٠

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