سياح بريطانيون يواجهون فوضى بعد إدراج فرنسا على قائمة الحجر الصحي

يواجه مئات الآلاف من السياح البريطانيين حتمية الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين لدى عودتهم إلى الوطن بعد أن أضافت الحكومة البريطانية فرنسا وهولندا ومالطا، بين دول أخرى، إلى قائمة الوجهات التي يتفشى فيها فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وحذرت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين من السفر غير الضروري إلى هذه الدول وقالت إن شرط الحجر الصحي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح غد السبت.



وقالت هيئة السكك الحديدية الدولية يوروستار في تغريدة أيضا: "قطاراتنا إلى المملكة المتحدة مشغولة للغاية اليوم"، حيث حثت الركاب على البقاء بعيدا عن المحطات إلا إذا كانت معهم تذاكر لقطاراتها الي تربط بريطانيا بهولندا وفرنسا.



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية وسكاي نيوز إلى ارتفاع أسعار التذاكر للرحلات الجوية إلى بريطانيا اليوم الجمعة.



ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات الرامية لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، إلى إثارة الفوضى بين 160 ألف بريطاني يقضون عطلاتهم حاليا في فرنسا ، والذين يسعون للحصول على تذاكر الطيران والقطارات وعبارات السيارات.



ونقلت مصادر إعلامية بريطانية عن وزير النقل البريطاني جرانت شابس اليوم الجمعة قوله: "يجب أن تكون الأولوية الكبرى هي حماية المكاسب التي حققناها بشق الأنفس في السيطرة على الفيروس وعدم إعادته لدى عودة الأشخاص إلى الوطن".



يشار إلى أن فرنسا هي ثاني أشهر مقصد سياحي للبريطانيين بعد إسبانيا.



ووصفت الحكومة الفرنسية القرار بأنه مؤسف وحذرت من أنه سيؤدي إلى إجراء متبادل.



وقالت هولندا اليوم الجمعة إنها لن تفرض حجرا صحيا إلزاميا على المسافرين القادمين من بريطانيا رغم أنها أصدرت تحذير سفر، بحسب وزارة الخارجية.