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الاتحاد الأوروبي يتحرك لتأمين 200 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

بودرة أطفال جونسون أند جونسون
بودرة أطفال جونسون أند جونسون
بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:59 ص

تحركت المفوضية الأوروبية من أجل تأمين 200 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في بيان يوم الخميس.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين ومفوضة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس، إن المفوضية انتهت من مفاوضات استكشافية مع شركة يانسن للأدوية، وهي واحدة من شركات يانسن التابعة لشركة جونسون آند جونسون، في خطوة صوب إتمام اتفاق لعملية شراء مسبقة.

وأضافتا أن ذلك سوف يشمل الحق في الحصول على 200 مليون جرعة أخرى.

وقالت فون دير لاين: "حياة مواطنينا واقتصادنا في حاجة إلى لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا"، مضيفة أن المفاوضات جعلت من آفاق تحقيق ذلك أقرب.

وقالت إن "المفوضية تقوم بكل جهد، وبتعاون وثيق مع الدول الأعضاء ومع شركات الأدوية للمشاركة بنشاط في تحقيق هذا الهدف".

وكانت المفوضية اتمت في وقت سابق مفاوضات بشأن مشروع مشترك مع شركتي سانوفي وجي إس كيه، لشراء 300 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا.


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