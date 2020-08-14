صربيا تشترط تقديم نتيجة فحص سلبية لكورونا لدخول القادمين من دول مجاورة

قالت سلطات بلجراد، اليوم الجمعة، إن سيتعين على الأجانب الذين يصلون إلى صربيا من الدول المجاورة، كرواتيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا ورومانيا، تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا.

وذكرت داريا كيسيتش تيبافسيفيتش، كبير علماء الأوبئة في صربيا، أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ غدا السبت، ويجب ألا يكون قد مر على إجراء الفحص، وهو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)، أكثر من 48 ساعة.

ولا يزال دخول البلاد من المجر والبوسنة وكوسوفو غير خاضع لقيود.

وسجلت صربيا عددا كبيرا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، يبلغ عددها في المتوسط حوالي 250 حالة يوميا خلال الأسبوع الماضي، لكن السلطات الصحية تصر على أن الوضع مستقر ويتحسن ببطء.