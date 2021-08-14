عمرو سليمان ــ رئيس مجلس إدارة الشركة: «ماونتن فيو» تسعى لتطوير أراض جديدة فى شرق القاهرة بمساحات لا تقل عن 1000 فدان للمشروع



هدفنا اقتناص أرض هليوبارك بالشراكة مع مصر الجديدة للإسكان.. وقدمنا عرضا ماليا وفنيا للشركة

مفاوضات مع بنك مصر للحصول على تمويل لمشروعات الشركة.. ولدينا رصيد نقدى 2.5 مليار جنيه

20 مليار جنيه محفظة الشيكات لدى الشركة.. ونعتمد على عمليات التوريق مع البنوك

قال المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس ادارة شركة «ماونتن فيو» إن الشركة تأمل فى الفوز بمناقصة تطوير مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير.

أضاف سليمان لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن ماونتن فيو لديها احتياج لتطوير أراض جديدة فى منطقة شرق القاهرة وخاصة التجمع الخامس وذلك مع اقتراب الشركة من تطوير مشروع «أى سيتى» بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

تابع «ينتهى تطوير اخر مراحل مشروع ــ أى سيتى – خلال العام القادم باجمالى مساحة 500 فدان وبالتالى لدينا احتياج للحصول على أراض جديدة شرق القاهرة».

أشار سليمان إلى استراتيجية ماونتن فيو فى تطوير الاراضى بالتدرج لاكتسابات الخبرات والتطوير خلال فترات مابين 4 ــ 5 سنوات وهو ما حدث مع الانتهاء من تطوير 500 فدان مساحة مشروع أى سيتى التجمع الخامس، وبالتالى اصبح لدى الشركة الامكانيات والخبرات الكافية لتطوير مساحات تتعدى 1000 فدان وهو ما دفعها للمنافسة على تطوير ارض هليوبارك مساحة 1695 فدانا.

وعن مشروعات الشركة فى غرب القاهرة، قال سليمان «لدينا محفظة اراض كافية ما بين مشروعى أى سيتى وشيل اوت اكتوبر».

وكشف سليمان عن مفاوضات تجريها الشركة مع بنك مصر للحصول على قرض يساهم فى التكاليف الاستثمارية لمشاريعها دون الافصاح عن قيمة القرض.

وقال سليمان إن الشركة لديها رصيد نقدى حتى 30 يونية الماضى بلغ 2.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى محفظة شيكات بقيمة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تجرى باستمرار عمليات توريق للشيكات مع عدة بنوك.

وأعلنت «ماونتن فيو» الاسبوع الماضى عن طرح مرحلة جديدة من مشروع «أى سيتى» التجمع الخامس، باسم «لاجون بيتش بارك»، والتى سيتم طرحها للبيع خلال أغسطس الحالى.

وتبلغ إجمالى مساحة المرحلة الجديدة «لاجون بيتش بارك» 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى لاجون تصلح للسباحة، بما يحقق لملاك الوحدات إطلالة على منطقة أشبه بالمناطق الشاطئية.

وقال عمرو سليمان، إن مشروع أى سيتى هو نتاج الشراكة الناجحة مع الحكومة وثقتها فى القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا فى التنمية، مشيرا إلى أن المشروع يراعى اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم المشروع حلولا ذكية لاستهلاك الكهرباء، ودعم البنية التحتية من خلال توصيل شبكات «الفايبر أوبتك» لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع.

قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة ماونتن فيو «تمثل المرحلة الجديدة من مشروع أى سيتى التجمع الخامس طفرة فى القطاع العقارى لتوفيره تجربة غير مسبوقة ومفهوم مختلف للحياة المعاصرة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والرياضات المائية تتاح طوال العام لأول مرة فى القاهرة بقلب المشروع؛ بما يتماشى مع رؤية الشركة نحو تطوير مشروعات تواكب كل احتياجات العميل المتغيرة بالسوق العقارية.

ويقام المشروع على مساحة 500 فدان باجمالى استثمارات 65 مليار جنيه ويضم 14 الف وحدة سكنية.