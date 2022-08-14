قصف يستهدف مدينة أوكرانية قرب محطة زابوروجيا النووية

استهدفت قذائف مدفعية مجددا مدينة انيرهودر الأوكرانية اليوم الأحد، القريبة من محطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

ويتبادل كلا الطرفين الاتهامات بالقصف، كما أبلغ الطرفان عن مقتل مدني واحد.

وقالت السلطات الروسية إن "القوميين الأوكرانيين" استهدفوا المنطقة، بينما تحدث عمدة المدينة الأوكراني، دميترو أورلاف عن "استفزاز قاتل" من الجانب الروسي.

ولا يوجد تأكيد مستقل بشأن الواقعة.

وعبر المجتمع الدولي عن قلقه حيال السلامة في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تحتلتها القوات الروسية منذ مارس. ومن المقرر أن يقوم خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص الموقع، غير أن الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا لم تتفق على مخطط الزيارة.