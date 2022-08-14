ميدو يكشف مفاجأة سواريش أمام المقاصة

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيعتمد على اللاعبين الشباب في مباراة مصر المقاصة.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة «المحور»، إن سواريش علم جيدا تفاصيل مدرب المقاصة ولاعبي المقاصة وسيعتمد على الشباب لمنحهم الفرصة.

وعلق ميدو على قرار مجلس إدارة الأهلي بالعودة للمشاركة في مباريات كأس مصر والسوبر المصري، قائلًا: «الموقف واضح من اتحاد الكرة خاصة بعد التعاقد فورًا من رئيس لجنة حكام أجنبي».

وأضاف: «أنا مع قرار الأهلي وهو قرار صائب وأنا مع الهدوء ومع قرار الأهلي بلعب المسابقة، طالما أن اتحاد الكرة يسعى للتغيير».