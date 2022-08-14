أطلق أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مشروع "نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي" بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بميزانية تصل إلى 1.1 مليون يورو، بمساهمة تصل إلى 90% من الاتحاد الأوروبي، و10% تمويل تشاركي.



وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق مشروع "نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي"، اليوم الأحد، أن الهدف من المشروع المساهمة في تطوير "اقتصاد النحل" الموجود بالفعل في منطقة البحر المتوسط وتشجيع المجموعات الحيوية التي تعمل في مجال المناحل.



واستكمل أن هناك شراكات دولية مع قبرص وإيطاليا وفلسطين ولبنان لدعم الشباب والمرأة في المناطق الريفية، لزيادة القيمة المضافة لمنتجات عسل النحل، وإنتاج سلع مستحدثة، من أغذية ومستحضرات تجميل وهدايا للسياحة، من خلال مشروعات صغيرة جديدة.



وتابع الوكيل، أنه من الضروري أن يكون منتج العسل، متوافق مع شروط الهيئة القومية لغذاء السلام، كمنتج قابل للاستهلاك والتصدير، وتلك الشروط لا غنى عنها ولا يمكن التفريط فيها.



وأكد أهمية دعم اقتصادات المجتمعات الريفية لتطوير منتجات عسل النحل، ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد نحل مستدام، وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات التي لديها الخبرات الكافية.



فيما أشارت شيريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي، إلى أن إطلاق مشروع "نحل العسل لأجل ازدهار اقتصادي" يهدف إلى المساهمة في تطوير "اقتصاد النحل" الموجود بالفعل في منطقة البحر المتوسط من خلال ربط المجموعات المعنية بهذه الصناعة في خمسة بلدان ببعضها بعضَا، والاهتمام بمجموعة كبيرة من المنتجات المرتبطة التي تدخل في إنتاج مستحضرات التجميل وصولًا إلى الهدايا التذكارية المصنوعة يدويًا وتعزيز "سياحة النحل".



من جانبه، قال أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، إن زيادة صادرات عسل النحل زادت بنسبة 25% خلال عام 2021، ولذلك يجب الاهتمام بذلك القطاع لزيادة تلك النسبة، مؤكدًا أهمية الاهتمام بطريقة عرض المنتجات، لاكتساب قيمة مضافة.