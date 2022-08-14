المصري يستعيد خدمات عنتر أمام الإسماعيلي بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد النادى المصري خدمات محمد عنتر صانع ألعاب الفريق، في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي وذلك بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب عنتر عن مباراة المصري الأخيرة أمام الأهلي والتي أقيمت بالجولة 30 في الدوري وانتهت بخسارة المصري بهدفين نظيفين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد المصري لمواجهة الاسماعيلي يوم 19 أغسطس الجاري في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعد عنتر من العناصر المميزة بالكرة المصرية ومع الفريق البورعيدي بالسنوات الأخيرة، منذ انتقاله من نادي الزمالك، ولكنه لا يشارك بشكل أساسي مع العميد حسام حسن منذ توليه المسؤولية مؤخرًا.