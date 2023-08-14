محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلة نقص مياه الري بنهاية بحر الجرجبة

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة؛ للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وبعض رؤساء مجالس المدن والقطاعات الخدمية بالمحافظة

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لشكوى أهالي قرية الغرق المنتفعين بالأراضي الزراعية بنهاية بحر الجرجبة، التي يتضررون فيها من نقص مياه الري مما يؤثر علي زراعتهم.

وعلى الفور، وجه المحافظ، بوضع الحلول الجذرية للمشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشدداً على تكثيف حملات إزالة التعديات على مياه الري، بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن ومديرية الري وشرطة الري.

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الصحية لطفل من ذوي الاحتياجات يعاني من تأخر في النمو، وإجراء الفحوص له، وصرف العلاج اللازم.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدة عاجلة لأسرة الطفل، وسرعة فحص شكوى أحد المرضي المترددين على مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، بسبب سوء المعاملة من بعض الموظفين، مؤكدا سرعة الوقوف على صحة الواقعة، واتخاذ اللازم حيال المقصرين، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالة.

وبشأن مطالب عدد من المواطنين بتوفير مصادر للدخل تعينهم على الحياة، وجه محافظ الفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة لهم بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

واستمع المحافظ، لطلبات عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم.

ووجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك علي أطراف المدينة، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بشركات ومصانع القطاع الخاص تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم الحياتية، وظروفهم المعيشية.

وكلف المحافظ، مسئولي مركز ومدينة الفيوم، ببحث مطالب عدد من المواطنين الأولى بالرعاية بشأن توفير شقق سكنية لأسرهم؛ بسبب تردي الحالة الإنشائية لمحل إقامتهم.

واستمع لمطلب عدد من السيدات المعيلات، بشأن توفير معاش تكافل وكرامة لهن، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث الحالات، وتوفير مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية.

واستمع محافظ الفيوم، لمطلب أحد المواطنين بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح التربية والتعليم لبناء مدرسة، موجها رئيس مركز ومدينة إطسا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.