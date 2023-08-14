لندن: ارتفاع في الأعمال القتالية على طول الروافد السفلية لنهر دنيبرو الأسبوع الماضي

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في حجم الأعمال القتالية صغيرة الحجم، على طول ضفاف الروافد السفلية لنهر دنيبرو.

وعملت القوات الأوكرانية على مداهمة مواقع جديدة على الضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا، أو إقامة رؤوس جسور صغيرة عندها، بحسب ما أشارت إليه وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

يأتي ذلك بالإضافة إلى توسيع رأس الجسر الذي حافظت عليه أوكرانيا بالقرب من جسر أنتونيفسكي الذي تم تدميره في يونيو 2023. ومن المحتمل أن تكون بعض من هذه العمليات استفادت من عملية تناوب القوات الروسية المحلية.

كما ذكر التقييم أن المقاتلين مستمرون في المناوشات من أجل السيطرة على جزر صغيرة عند مصب نهر دنيبرو. ويواجه القادة الروس مأزقا يتعلق بتعزيز هذه المنطقة، أو نشر قوات في مناطق عمليات الهجوم المضاد الأوكراني الرئيسية، إلى الشرق.