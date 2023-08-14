السجن 10 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الهروين بإمبابة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لإدانته بالاتجار في مخدر الهروين بمنطقة إمبابة.



صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل عبد السميع، وجمال عدلي أبو حليقة، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14390 لسنة 2022 جنايات قسم إمبابة، أن المتهم "تهامي. ا"، 70 سنة، عاطل، في يوم 2 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة إمبابة، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وشهد معاون مباحث قسم شرطة إمبابة بأنه وردت إليه معلومات من احد مصادرة السرية والتي أكدتها بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، فإستصدر إذنا من النيابة العامة، وانتقل للمكان الذي إيقن تواجده به فابصره مسكا بيده حقيبة بيضاء اللون فضبطه والحقيبة، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على الجوهر المخدر وميزان حساس، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.



وتابع معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم أقر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة وهاتف محمول للتواصل مع عملائه من المتعاطين.