المبعوث الأمريكي لليمن يزور الخليج لتوسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة

يزور المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الاثنين، منطقة الخليج للدفع بجهود توسيع الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن «ليندركينج» سيلتقي مسئولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين وعمانيين وشركاء دوليين آخرين، لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق العملية السياسية، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

وأكدت الخارجية الأمريكية بموقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التوصل لحل للصراع اليمني، في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن واشنطن تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وشركاء آخرين للبناء على الهدنة.