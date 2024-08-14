البنك المركزي في زامبيا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي

أبقى البنك المركزي في زامبيا على سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى، منذ حوالي عامين، لدعم اقتصاد البلاد المتضرر من الجفاف، مشيرا إلى أن وضع السياسة النقدية الحالي مناسب، بالنظر إلى أن التضخم مدفوع بالعرض.

وقال محافظ البنك المركزي، ديني كالياليا للصحفيين في العاصمة، لوساكا اليوم الأربعاء إن لجنة السياسة النقدية أبقت على معدل الفائدة عند 5ر13%، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتطابق ذلك مع توقعات اثنين من ثلاثة خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته بلومبرج. وكان إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي، هو الأول بعد ست زيادات متتالية، بمجموع 450 نقطة أساس.

وقال كالياليا إن "القرار أخذ في الاعتبار تأثير الجفاف بالإضافة إلى الزيادات المتتالية الماضية في سعر الفائدة والتعديلات بالصعود في نسبة الاحتياطي القانوني والإصلاحات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي".