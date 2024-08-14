قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة النقل، إنه خصص يوم السبت من كل أسبوع للتواجد في هيئة التنمية الصناعية، من أجل الالتقاء بالمستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وذكر خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أنه يلتقي السبت من كل أسبوع بما لا يقل عن 70 إلى 100 مستثمر، مشيرًا إلى أن بعض تلك اللقاءات قد تستمر حتى الثالثة عصرًا، رغم أن الموعد الذي خصصه للتواجد داخل الهيئة يبدأ من الساعة العاشرة وينتهي عند الثانية عشرة ظهرًا.

وأشار إلى تلقيه شكاوى من بعض المستثمرين بشأن التفتيشات المتكررة، والتعرض لمضايقات من قبل بعض الجهات، وتهديدهم بغلق مصانعهم بسبب مخالفات يتم تسجيلها، لافتا أنه أمر بتشكيل لجنة موحدة من جميع الجهات المعنية للتفتيش على المصانع مرة واحدة شهريًا كحد أقصى، أو مرة كل شهرين أو ثلاثة للمصانع المتميزة.

وأضاف أنه سيتم منح المصانع مهلة تبدأ بشهر لتوفيق أوضاعها، وفي حال ثبوت استمرار المخالفات؛ سيتم مد هذه المهلة إلى ثلاثة أشهر في حال وجود مبررات، مع تقديم الدعم اللازم للمصانع لتطبيق الاشتراطات ومساعدتهم خلال تلك الفترة.

وأكد أنه في حال استمرار تجاهل تطبيق الاشتراطات سيفرض على المصنع غرامة مع منحه 3 أشهر أخرى حال كانت المخالفات غير مهددة للبيئة والأمان، مضيفا: «إذا استمر في عدم التنفيذ ستعرض اللجنة عليَ الموقف من المصنع، وسأذهب له بنفسي وإذا وجدته أنه غير ملتزم أنا من سيصدر له قرار الغلق أمامه، بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بإغلاقه في الحال».