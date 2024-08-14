طارق يحيى: سافرت أكتر من 100 بلد لكن مشفتش في جمال العلمين الجديدة

قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق، إنَّ مدينة العلمين الجديدة تتطور وتتزين سنة بعد أخرى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المهرجان» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن كل يوم يشهد جديدًا في المدينة التي تتميز بروعة أجوائها وطقسها.

ووجه الشكر لكل من ساهم في أن تكون مدينة العلمين الجديدة بهذه الحُلَّة التي تمثل تحفة معمارية لا مثيل لها، معقبا: «أنا لفيت معظم الدول العربية ودول العالم بحكم عملي في الكرة لكني شفت مباني ومعمار في العلمين الجديدة وفي العاصمة الإدارية أكثر من رائعة».

ونوه بأن الفخامة في العلمين الجديدة لا مثيل لها، مؤكدا أن مصر كبيرة بقيادتها السياسية وشرطتها وجيشها وشعبها، مشددا على أن العلمين الجديدة تستدعي أن يشعر المصريون بالفخر.

وختم قائلا: «أنا سافرت أكتر من 100 بلد لكن مشفتش في جمال وحلاوة العلمين الجديدة».



