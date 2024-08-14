إسرائيل تزعم: كنا على بعد أمتار من اعتقال يحيى السنوار

زعم قائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، دان جولدفوس، إن إسرائيل كانت على بعد أمتار ودقائق من اعتقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وقال جولدفوس في مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية: "كنا قريبين. كنا في مجمعه وصلنا إلى مجمع تحت الأرض. وجدنا الكثير من المال هناك كانت القهوة لا تزال ساخنة. والأسلحة مبعثرة في كل مكان"، على حد زعمه.

وخلال الأشهر الماضية، زعم جيش الاحتلال مرات عدة إنه يقترب من السنوار، لكن الأخير نجا في كل مرة.

وفي فبراير الماضي، بث الجيش مقطع فيديو زعم أنه يظهر السنوار في نفق تحت خان يونس، جنوب القطاع، محاطا "بزوجته واثنين أو ثلاثة" من أبنائه.

وبعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي، تم اختيار السنوار لخلافته.

وفي حين اعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن اختيار السنوار "رسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قائمة"، رأى العديد من المراقبين أن حماس أنهت أي خطوط رجعة لإنجاح المفاوضات.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن السنوار كان ولا يزال صاحب القرار الأساسي فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة في غزة.