أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي أنه تنازل عن مليون دولار للانتقال إلى الأحمر، قادمًا من العين الإماراتي، قبل أكثر من 5 مواسم.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "تم توقيع عليّ غرامة مالية من الأهلي عندما اعترضت على الاستبدال مرتين".

وأضاف: "في مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كنت غاضبًا عند استبدالي، والبعض أعتقد أنني غاضب من التبديل، لكنني كنت غاضب من استقبال الفريق لهدف حينها، كنت أقول (ليه يا جماعة ييجي فينا جول) لم أكن أعترض على التبديل".

وتابع: "أهدي الدوري العام هذا الموسم لمجلس إدارة الأهلي وللعامري فاروق، نائب رئيس النادي وأحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت ولوالدي".

وأكمل: "أهدي الدوري أيضًا لجماهير الأهلي، التي كان لديها دافع كبير للغاية من أجل التتويج بالبطولة، وكذلك الجهاز الفني والطبي والإداري، وعمال غرفة الملابس وجميع اللاعبين".

وواصل: "الجميع يقول إنني تنازلت عن أموال كثيرة للأهلي، لم أقل ذلك من قبل، لكنني بالفعل تنازلت عن الأموال حبًا في الأهلي والعين الإماراتي، تنازلت عن 500 ألف دولار للعين".

واستطرد: "تنازلت أيضًا عن شرط في تعاقدي كان يمنحني 10% من قيمة عقد الانتقال لأي نادي آخر، أي حوالي 500 ألف دولار عند الانتقال للأهلي، أي أنني تنازلت عن أكثر من مليون دولار من أجل الانتقال للأهلي".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "الأهلي شرف لأي لاعب، ويضيف لأي لاعب ينضم له، وتنازلت عن الأموال حبًا في الانتقال لهذا النادي، وحبًا أيضًا في العين الإماراتي، الذي تنازل كثيرًا من أجل تلبية رغبتي في الانتقال للأهلي".