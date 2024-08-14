تموين البحيرة: غلق 8 مخابز تلاعبت في الوزن بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة تفتيشية على مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

أشرف على الحملة محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين، وأُقيمت تحت قيادة اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة.

تمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات، حيث تم غلق مخبز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد، بالإضافة إلى غلق 7 مخابز أخرى بسبب إنتاج خبز ناقص وزن يتراوح بين 7 و16 جرامًا للرغيف.

كما تم تحرير تقارير تصرف ضد أحد المخابز في 10 شكاير دقيق بلدي، وتحرير تقارير لمخابز أخرى بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن سعر رغيف الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين.

وتستمر الحملات التفتيشية لضبط المخالفين والتأكد من التزام المخابز والمصانع بالمواصفات والوزن المحدد للخبز.