الشحات: قلت للشيبي «مش عشان بيني وبينك مشكلة تبطلني كورة»

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي تفاصيل حديثه مع محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري العام.

وقال حسين الشحات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "في المباراة الثانية أمام بيراميدز، الحمد لله إني خرجت سليم، دخول محمد الشيبي على قدمي كان مؤذيًا".

وأضاف: "قلت للاعبين إنه يدخل كي يؤذيني، وليس غرضه اللعب على الكرة، وقلت ذلك لأحمد الشناوي، وقلت للشيبي مش عشان بيني وبينك مشكلة تبطلني كورة، الدخلة كانت مؤذية، ولا أتذكر ما قاله لي حينها".

وتابع: "فيه لاعيبة دخلت كانت عاوزة تعمل مشكلة، ولكن وسام أبو علي تدخل وقام بالدفاع عني، أما محمد عبد المنعم كان يحاول تهدئتي، وبعد ذلك تعصب عليّ، كان يقول لي (أنا عاوزك متتحركش) لم أعلم ما الذي كان يريده محمد الشيبي من محاولة تكرار عودته لي في الملعب".

وأكمل: "قعدت أسبوع أو 10 أيام لا أنام ولا أتحدث مع أحد بعد أزمتي مع محمد الشيبي في الموسم الماضي، لومت نفسي كثيرًا، فهذه ليست شخصيتي، وهذا التصرف لا يصدر مني، ولقد اعتذرت له ولأسرته كثيرًا، وأكرر اعتذاري له".

وواصل: "أنا غاضب من نفسي لأنني قمت بذلك، ولكن أقول للناس أن الجميع يخطئ، وأتمنى من الله أن يسامحني، وأكيد ربنا هيسامحني زي ما بيسامح الناس كلها".

واستطرد: "لم أكن أتخيل تصعيد الأمور بيني وبين محمد الشيبي إلى هذا الحد، الله أعلم حد سخنه، مبحبش أظلم حد، كل واحد حر.. لقد تعلمت من هذه الأزمة، التي أثرت عليّ بيني وبين نفسي".

وأتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "الكثير من الأشخاص حاولوا حل الأزمة بيني وبين الشيبي، وفتحت أبواب منزلي له، ورضا سليم من بين الذين حاولوا التدخل لحل الأزمة، وهناك مسئولين آخرين".