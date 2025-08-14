 بعد منعه من المشاركة في الانتخابات.. الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يطلق حملة انتخابية مشاكسة - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 10:39 ص
بعد منعه من المشاركة في الانتخابات.. الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يطلق حملة انتخابية مشاكسة

إل ألتو (بوليفيا) (أ ب)
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 10:33 ص

بعد استبعاده من المشاركة في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، أطلق رئيس بوليفيا اليساري السابق إيفو موراليس، حملة انتخابية مشاكسة لمرشح رئاسي بلا اسم أو وجه أو برنامج رسمي.

ويعرف المرشح الرئاسي باسم "نولو" (وهي كلمة إسبانية تعني الصوت الباطل).

ويحظى نولو بقاعدة انتخابية قوية في بوليفيا، حيث يعد التصويت إلزاميا.

جدير بالذكر أن الناخبين الذين أصابهم الإحباط بسبب محاولات موراليس - "الاستبدادية" بصورة متزايدة - لإطالة مدة رئاسته لثلاث فترات متتالية، ظلوا لأعوام عديدة يبطلون أصواتهم أو يتركونها بدون اختيار محدد.


