بعد استبعاده من المشاركة في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل، أطلق رئيس بوليفيا اليساري السابق إيفو موراليس، حملة انتخابية مشاكسة لمرشح رئاسي بلا اسم أو وجه أو برنامج رسمي.

ويعرف المرشح الرئاسي باسم "نولو" (وهي كلمة إسبانية تعني الصوت الباطل).

ويحظى نولو بقاعدة انتخابية قوية في بوليفيا، حيث يعد التصويت إلزاميا.

جدير بالذكر أن الناخبين الذين أصابهم الإحباط بسبب محاولات موراليس - "الاستبدادية" بصورة متزايدة - لإطالة مدة رئاسته لثلاث فترات متتالية، ظلوا لأعوام عديدة يبطلون أصواتهم أو يتركونها بدون اختيار محدد.