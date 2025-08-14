• تكريم 12 شخصية فنية أبرزهم هانى شنودة وإيهاب توفيق

• «وسط البلد» تفتتح الحفلات وإيهاب توفيق فى الختام .. وحضور 3 فرق أجنبية وغياب عمر خيرت

تنطلق غدا الدورة الـ33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ويستمر حتى 23 أغسطس الحالى، عبر 9 ليال فنية فقط للمرة الأولى بعد أن كان يقام فى الماضى لمدة 14 ليلة.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس الأوبرا، أن مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يجسد رسالة الثقافة المصرية ودار الأوبرا الهادفة إلى نشر قيم الجمال والإبداع باعتبارها وسيلة للارتقاء بالوجدان، مشيرا إلى أن الفنون بمختلف صورها وسيلة فاعلة لبناء مجتمع أكثر إلهامًا وتكاملًا.



وأوضح أن الفعاليات تمنح الجمهور تجربة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة فى أجواء ساحرة بقلعة صلاح الدين، مشيرا إلى أن الدورة الـ33 من المهرجان تضم عروضا متنوعة لنخبة من النجوم والفرق المتفردة.

وتشهد الدورة الـ33 من مهرجان القلعة، تكريم 12 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم؛ الموسيقار هانى شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، المطرب إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفنى والمشرف الفنى على أستوديو المونتاج، خالد العايدى بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسنى عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وأسماء الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد على بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية.

وتنطلق الليلة الأولى من مهرجان القلعة هذا العام بحفل «ليلة موسيقى عربية» التى تجمع بين التراث العربى، ويليه فى الفاصل الغنائى الثانى حفل فرقة وسط البلد، كما تشهد الليلة الثانية حفل للفنان سعيد الأرتيست مع فصل الإيقاع الشرقى، ثم يليه فى الفاصل الثانى حفلا للفنان خالد سليم وفرقته.

ويقام فى ثالث ليالى المهرجان، حفلين، الأول للموسيقار عمرو سليم وفرقته، ثم يليه فى الفاصل الثانى ليلة صوفية خاصة مع الشيخ ياسين التهامي، وفى الليلة الرابعة، يقدم الفنان هشام عباس حفلا غنائيا على مسرح المحكى بالقلعة، ويسبقه حفل فرقة من دولة كازاخستان.

ويقدم المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا فى الليلة الخامسة للمهرجان، ويسبقه فاصل غنائى مع فرقة «لا أوزونا جيجنت» الكولومبية، وتشهد الليلة السادسة عرض فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية، ويليه حفل للمطرب أحمد جمال وفرقته ، ثم تختتم الليلة بحفل الصوفى والحداثة مع الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامى.

ويطرب الفنان على الحجار وفرقته جمهور القلعة فى سابع ليالى المهرجان، بأغانيه المميزة، ويسبقه حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة أحمد عاطف.

وتشهد الليلة الثامنة من المهرجان حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية، ويسبقه فاصل موسيقى مع الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

ويختتم المهرجان فعالياته بحفل فرقة كايرو كافيه بقيادة على شرف المعروفة بموسيقاها المعاصرة، ويليه حفل الفنان إيهاب توفيق وفرقته.

وارتفعت أسعار تذاكر المهرجان هذا العام، لتصل إلى 100 جنيه للفرد، بعد أن كانت قيمتها فى العام الماضى 60 جنيها، حيث تتضمن سعر التذكرة حفلتين غنائيتين، كما أنه لا توجد فئة للتذاكر فجميع التذاكر فئة واحدة داخل ساحة القلعة التى تتسع لأكثر من 5 آلاف شخص.

ويمكن للمواطنين حجز تذاكر مهرجان القلعة يوم الحفل من خلال شباك تذاكر أمام القلعة بدءًا من الساعة 5 مساءً حيث يتم حجز تذاكر المهرجان قبل انطلاق الحفل بـ3 ساعات، كما يتم حجز التذاكر عبر موقع تذكرتى.