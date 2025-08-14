تعيين وتجديد تعيين رؤساء أقسام في 6 كليات بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عددًا من القرارات بتعيين وتجديد تعيين رؤساء أقسام بكليات "الزراعة وعلوم الرياضة والتربية والهندسة والعلوم والتمريض".

وشملت قرارات تجديد التعيين بكلية الزراعة، 8 قرارات لكل من "د. عاطف عبد المحسن رئيسًا لقسم الكيمياء الزراعية، ود. ياسر محمود رئيسًا لقسم البساتين، ود. سيد عبد المقصود رئيسًا لقسم الوراثة، ود. وجيه سيد رئيسًا لقسم الأراضي، ود. سمير أحمد رئيسًا لقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، ود. حسن فؤاد رئيسًا لقسم المحاصيل، ود. مها محمود رئيسًا لقسم الألبان، ود. علاء الدين عبد الصبور رئيسًا لقسم الاقتصاد الزراعي".

كما تم تجديد التعيين لـ7 رؤساء أقسام بكلية علوم الرياضة، والتي جاءت كالتالي: "د. محمد محمد علي رئيسًا لقسم علوم الصحة الرياضية، ود. محمد حسين دكروري رئيسًا لقسم ألعاب القوى، ود. بسمات محمد رئيسًا لقسم المنازلات والرياضات الفردية، ود. خالد حسن رئيسًا لقسم الرياضات المائية، ود. ناصر عمر رئيسًا لقسم التمرينات والجمباز، ود. محمد فوزي رئيسًا لقسم الإدارة الرياضية، ود. أماني شعبان رئيسًا لقسم الترويح الرياضي".

فيما جاءت باقي القرارات بكلية التربية بتجديد تعيين "د. مصطفى أحمد شحاتة رئيسًا لقسم أصول التربية، ود. أسماء فتحي رئيسًا لقسم الصحة النفسية، ود. هويدة مصطفى رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس، وبكلية الهندسة تم التجديد للدكتور محمد رضا رئيسًا لقسم هندسة القوى الميكانيكية والطاقة، ود. محمود إبراهيم عبد الحليم منسقًا لبرنامج البتروكيماويات، ود. أبو هشيمة مصطفى منسقًا لبرنامج الميكاترونيات، ود. حمدي بديع رئيسًا لقسم الهندسة المدنية، ود. جمال محمود رئيسًا لقسم الهندسة الكهربائية".

كما صدر قرار بتجديد تعيين أربعة رؤساء أقسام بكلية العلوم لكل من: "د. محمود إبراهيم شلقامي رئيسًا لقسم الحيوان، ود. جابر خلاف رئيسًا لقسم النبات، ود. محمد سباق رئيسًا لقسم الرياضيات، ود. محمد عبد الله رئيسًا لقسم الكيمياء".

فيما تم التجديد لسبعة رؤساء أقسام بالتمريض، وهم: "د. صفاء محمد عبد الرحمن للإشراف على قسم إدارة التمريض، ود. يسرية السيد رئيسًا لقسم صحة المجتمع، ود. هدى عبد العظيم رئيسًا لقسم صحة المرأة والتوليد، ود. انشراح رشدي رئيسًا لقسم تمريض البالغين، ود. أماني عنتر رئيسًا لقسم التمريض النفسي، ود. منى ثابت رئيسًا لقسم تعليم التمريض، ود. إيمان سيد رئيسًا لقسم تمريض الأطفال".

كما أصدر رئيس الجامعة، عددًا من القرارات بتعيين: "د. حمادة عبد الحميد رئيسًا لقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، وبكلية علوم الرياضة تم تعيين د. أسامة محمد رئيسًا لقسم علوم الحركة الرياضية، ود. مروان علي رئيسًا لقسم الرياضات الجماعية، ود. مرفت سمير رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس، ود. هناء رشوان رئيسًا لقسم التدريب الرياضي، ود. الزهراء رشاد رئيسًا لقسم العلوم النفسية".

وجرى بكلية التربية، تعيين الدكتور محمد حمدي زكي رئيسًا لقسم التربية المقارنة، ود. أحمد محمود السيد رئيسًا لقسم علم النفس التربوي، وفي كلية الهندسة تم تعيين د. جيهان مصطفى رئيسًا لقسم الهندسة الكيميائية، ود. أحمد محمود رئيسًا لقسم هندسة الحاسبات والنظم، ود. نور الهدى مدحت رئيسًا لقسم الهندسة الطبية.

كما تم في كلية العلوم، تعيين د. أحمد عوض رئيسًا لقسم الجيولوجيا، ود. هشام إسماعيل منسقًا لبرنامج التكنولوجيا الحيوية، ود. إيناس فاروق منسقًا لبرنامج تقنية المعلومات، وبالتمريض تم تعيين د. لبنى محمد رئيسًا لقسم تمريض الحالات الحرجة، ود. جيهان عبد الرحيم رئيسًا لقسم تمريض المسنين.

وتقدَّم رئيس جامعة المنيا، بتهنئته لرؤساء الأقسام، متمنّيًا لهم دوام التوفيق لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بكلياتهم، والمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة، وتعزيز رفعتها وتميّزها في شتى الجوانب الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع.