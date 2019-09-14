محافظ القليوبية: 21 مدرسة جاهزة للافتتاح

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد، استعرض خلاله استعدادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة، وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بجميع مدن المحافظة.

قال المحافظ إن عدد المدارس الموجودة حاليا بالقليوبية بلغت 2163 مدرسة لكل المراحل الدراسية تستقبل هذا العام مليون و242 ألفا و83 طالبا وطالبة، مؤكدا على ضرورة حل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية فورا، موجهاً رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع الأبنية التعليمية بضرورة مراجعة واختبار خطوط المياه والصرف الصحي داخل المدارس وخارجها تفاديا لحدوث أي مخاطر داخل أو خارج المدارس.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة خاصة حول أسوار المدارس، إضافة إلى تمهيد الطرق أمام مداخل المدارس وتجميلها، مشيرا إلى أنه تم تكليف مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحالة المرورية ومنع التكدس المروري أمام المدارس.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء برفع الإشغالات والتعديات ونقل صناديق القمامة من أمام المدارس إلى أماكن أخرى والتشجير والتجميل حول المدارس لإضفاء لمسة جمالية وغلق المقاهي غير المرخصة ومنع الباعة الجائلين وعربات الأطعمة والحلويات بمناطق المدارس حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

كما كلف المحافظ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بعمل خطة لزيادة مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ونظافة دورات المياه وتعيين مشرف لها، وكذلك تكليف إدارة المتابعة بالمحافظة بضرورة متابعة المدارس والحضور للمدرسين والعاملين بالمدارس بكل أنحاء المحافظة ومتابعة سير العمل وتسليم الكتب لكل أبناء المحافظة.

وأضاف أنه سيتم افتتاح 21 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي وجاري استكمال التجهيزات وتوصيل المرافق لها حتى تكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلبة والطالبات، وأنه طبقا للقرار الوزاري للتربية والتعليم؛ سيتواجد اثنين من المعلمين (معلم أساسي، ومعلم مساعد) بكل فصل من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، كما وجه إدارة الأبنية التعليمية لدراسة تواجد خزانات مياه للمدارس التي تم بناؤها قبل عام 1994، والتي تعاني من ضعف المياه وتحتاج إلى صيانات مستمرة أيضا.

وناشد المحافظ مواطني المحافظة بضرورة المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومجالس الأمناء بالمدارس وأصحاب المصانع والمستثمرين بمساعدة الطلبة غير القادرين وتقديم العون لهم في شراء الزي المدرسي الجديد ودفع المصروفات والمستلزمات الدراسية.