أولمبيك آسفي يفتتح الدوري المغربي بالتعادل مع أولمبيك خريبكة

افتتح أولمبيك آسفي موسم الدوري المغربي لكرة القدم، بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه أولمبيك خريبكة، اليوم السبت، في المرحلة الأولى من المسابقة والتي شهدت فوز المغرب التطواني على الجيش الملكي 2 / صفر، والفتح الرباطي على اتحاد طنجة 1/ صفر.

وفي المباراة الأولى تقدم أولمبيك آسفي عن طريق الإيفواري كوفي بوا من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل أولمبيك خريبكة عن طريق رضى هجهوج في الدقيقة 62.

وفي اللقاء الثاني فاز المغرب التطواني على الجيش 2 / صفر.

وتقدم المغرب التطواني عن طريق عبد الله سيسوكو في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف عدنان الوردي النتيجة في الدقيقة 52.

وفاز الفتح الرباطي على اتحاد طنجة 1/ صفر، حيث سجل محمد باداموسي في الدقيقة 62.