عرض المخرج تامر الخشاب، خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، فيديوهات تظهر «شروخ كبيرة» في عمارات وحدات الإسكان التي تنفذها الدولة بالإضافة إلى تكسير زجاج كوبر روض الفرج الملجم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وداعب الرئيس السيسي، الخشاب، بعدما طلب عرض الفلاشة خلال كلمته بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، ضمن فعاليات المؤتمر ، اليوم السبت، قائلًا ضاحكًا: «يا تامر أنت كويس».

وعقب بعد نهاية الفيديو بأن هذه الفيديوهات التي صنعها بنفسه، تضمنت تعديلات لتظهر بهذه الحالة، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام مثل هذه الأساليب لتززيف الوعي ونشر الشائعات واغتيال نفسية المواطن المصري.

وعرض فيديو آخر قال إنه عرض على إحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وشاهدة 1.4 مليون مستخدم، ويظهر سيارة بلوحة تحمل اسم «باشا مصر» بدلًا من الرقم المحدد لها، موضحًا أنه شك في الفيدو بمجرد مشاهدته لحديث مصوره بعبارات من نوعية «ابن مين دا، وبندفع من فلوسنا ولحمنا الحي».

واستعرض فيديو آخر لكيفية تعديل هذه اللوحة ببرامج مخصصة.

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.