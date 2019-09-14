محافظ الأقصر: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 22 قرية في 5 مراكز

أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير الماضي، تستهدف 22 قرية على مستوى 5 مراكز ومدن بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية.

وأوضح المحافظ أن المبادرة ستنفذ في 13 قرية ونجع بإسنا وهم، (النجوع قبلي، والوسطي، وكومير، واصفون، والمعلة، وكيمان المطاعنة، والحميدات، والنمسا، والحلة، والدير، والكلابية، وطفنيس، وقري توماس 3).

وفي 4 قرى بمدينة أرمنت هم (الرزيقات قبلي، وبحري، والمحاميد قبلي، والرياينة)، وفي 3 قري بمدينة القرنة هم (القبلي قامولا، والغربي قامولا، والشيخ عامر)، بالإضافة إلى قرية المدامود بحري بمدينة الزينية وقرية العديسات قبلي بمدينة الطود.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى والأجهزة المحلية بالقيام بجولات تفقدية داخل المدن والقرى لاطلاع المواطنين على استراتيجية الدولة المصرية لتحسين مستوى الحياة داخل هذه القرى عبر الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر.

وأكد المحافظ أهمية العمل المستمر الذي يضمن حق المواطن في الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدرات الأسر داخل القرى بما يمكنهم من القيام بأعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرىبط بمشروعات كثيفة العمالة فضلاً عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن .

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة ستنفذ أعمالها من خلال عدة محاور، تشمل تنمية القرية من خلال تطوير وتأهيل مباني الخدمات الحكومية لرفع مستوى الخدمة، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية بجانب محور تنمية الأسرة.