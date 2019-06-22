أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مؤمن زكريا لاعب الأهلي تم إذلاله لمدة عام كامل، مشيرا إلى أن تكفله بعلاجه أمر واجب عليه.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "أنا أتعامل مع مؤمن الانسان الذي ارتدى قميص نادي الزمالك في يوم من الأيام، وهناك لاعب سابق في الأهلي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي، وتكفلت بعلاجه أيضا".

وأضاف مرتضى: "مؤمن واحد من اللاعبين الموهبين والمهذبين، ومر بأيام سوداء، وتم إذلاله لمدة عام كامل، وقالوا له لا نريدك".

وتابع: "اعتبر مؤمن مثل أولادي أحمد وأمير، وقلت سأتكفل بعلاجه على نفقتي الخاصة وليس على حساب النادي، لأن هذا هو الواجب".

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.